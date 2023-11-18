ソフトバンク、固定電話サービスに障害 東日本エリア
2023年11月18日18時02分
ソフトバンクは１８日、午後１時４６分ごろから、東日本エリアで固定電話サービスに障害が起きていると発表した。原因を調査中としている。
ソフトバンク、固定電話サービスに障害 東日本エリア
2023年11月18日18時02分
ソフトバンクは１８日、午後１時４６分ごろから、東日本エリアで固定電話サービスに障害が起きていると発表した。原因を調査中としている。
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