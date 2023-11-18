プロ野球速報 （１８日）
2023年11月18日15時47分
＜アジアチャンピオンシップ＞
日 本 － 豪 州（１２時、東京ドーム）
台 湾 － 韓 国（１９時、東京ドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１８日）
2023年11月18日15時47分
＜アジアチャンピオンシップ＞
日 本 － 豪 州（１２時、東京ドーム）
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