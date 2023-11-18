大相撲の西十両１１枚目英乃海（３４）＝本名岩崎拓也、東京都出身、木瀬部屋＝が九州場所７日目の１８日、日本相撲協会に休場を届け出た。６日目の大翔鵬戦でふくらはぎを痛め、「左腓腹（ひふく）筋肉離れで２週間の安静加療を要す」との診断書を提出した。６日目まで４勝２敗だった。

７日目の対戦相手、玉正鳳は不戦勝。