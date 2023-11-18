悪天候で競技中止 エリエール女子ゴルフ
2023年11月18日10時17分
国内女子ゴルフの大王製紙エリエール・レディースオープン（愛媛・エリエールＧＣ松山）は１８日、悪天候のため同日に予定されていた競技が中止となった。大会は５４ホールに短縮され、１９日に決勝ラウンドが行われる。
悪天候で競技中止 エリエール女子ゴルフ
2023年11月18日10時17分
国内女子ゴルフの大王製紙エリエール・レディースオープン（愛媛・エリエールＧＣ松山）は１８日、悪天候のため同日に予定されていた競技が中止となった。大会は５４ホールに短縮され、１９日に決勝ラウンドが行われる。
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