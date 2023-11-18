【ブリュッセル時事】国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）のカーン主任検察官は１７日に声明を出し、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突を巡り、調査していることを明らかにした。

ＩＣＣはガザやヨルダン川西岸で２０１４年６月以降に起きた戦争犯罪などに関する調査を２１年３月に開始。先月７日の軍事衝突後の「敵対行為と暴力の深刻化」についても調査を進めていると説明した。これまでに「相当な量の情報と証拠を収集した」とも述べた。