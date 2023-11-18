首相動静（１１月１８日）
2023年11月18日09時22分
（現地時間）
１７日午前、米サンフランシスコ市内のホテル・ニッコー・サンフランシスコでアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）台湾代表の張忠謀氏と会談。複合展示施設「モスコーニ・センター」でオーストラリアのアルバニージー首相と会談。ＡＰＥＣ首脳会議に出席。
午後、サンフランシスコ近郊のスタンフォード大で韓国の尹錫悦大統領と共に車座集会、討論会に参加。
首相動静（１１月１８日）
2023年11月18日09時22分
（現地時間）
１７日午前、米サンフランシスコ市内のホテル・ニッコー・サンフランシスコでアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）台湾代表の張忠謀氏と会談。複合展示施設「モスコーニ・センター」でオーストラリアのアルバニージー首相と会談。ＡＰＥＣ首脳会議に出席。
午後、サンフランシスコ近郊のスタンフォード大で韓国の尹錫悦大統領と共に車座集会、討論会に参加。
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