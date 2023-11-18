坂本、女子ＳＰ首位 住吉が２位、河辺１２位―フィンランドＧＰフィギュア
2023年11月18日07時38分
【エスポー（フィンランド）時事】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦フィンランド大会は１７日、エスポーで女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権２連覇の坂本花織（シスメックス）が６９．６９点で首位に立った。
住吉りをん（オリエンタルバイオ）が６８．６５点で２位につけた。河辺愛菜（中京大）は１２位。
坂本、女子ＳＰ首位 住吉が２位、河辺１２位―フィンランドＧＰ…
2023年11月18日07時38分
【エスポー（フィンランド）時事】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦フィンランド大会は１７日、エスポーで女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権２連覇の坂本花織（シスメックス）が６９．６９点で首位に立った。
住吉りをん（オリエンタルバイオ）が６８．６５点で２位につけた。河辺愛菜（中京大）は１２位。
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