【ニューヨーク時事】週末１７日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４９円台後半に上昇した。午後５時現在は１４９円５６～６６銭と、前日同時刻比１円１３銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１６３円２３～３３銭と、２７銭の円高・ユーロ安。