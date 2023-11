ハミルトン、バミューダ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界大手の民間蒸留酒メーカーであるバカルディが、Great Place To Work®とフォーチュン誌によって発表された2023年のワールド・ベスト・ワークプレイス™リストに初登場し、第18位にランクインしました。

Bacardi celebrates making the World's Best Workplaces in 2023, ranking in at #18.