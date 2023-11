イリノイ州アイタスカ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なサプライチェーン・ソリューションのリーディング・プロバイダーであるAITワールドワイド・ロジスティクスは、高価値・複雑で時間制約のある輸送サービスを専門とする欧州のロジスティクス企業ラバーズ・ロジスティクス・グループを買収するための拘束力のある売買契約を締結しました。この買収は、AITが世界的な事業展開を拡大し、特にエネルギー分野での道路輸送、貨物フォワーディング、プロジェクト貨物ロジスティクスの提供を強化し続ける上で、重要なマイルストーンとなります。

Once the acquisition of Lubbers is finalized, more than 350 new teammates in 18 offices will join AIT's European network. (Graphic: Business Wire)