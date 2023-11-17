ＮＹ株、もみ合い
2023年11月17日23時50分
【ニューヨーク時事】週末１７日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官らの発言に関心が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８．５１ドル安の３万４９３６．９６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３．１４ポイント安の１万４０９０．５３。
ＮＹ株、もみ合い
2023年11月17日23時50分
【ニューヨーク時事】週末１７日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官らの発言に関心が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８．５１ドル安の３万４９３６．９６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３．１４ポイント安の１万４０９０．５３。
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