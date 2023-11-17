ＮＹ円、１４９円台半ば
2023年11月17日23時22分
【ニューヨーク時事】週末１７日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４９円台半ばに上伸した。午前９時現在は１４９円５０～６０銭と、前日午後５時比１円１９銭の大幅な円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１６２円６０～７０銭と、９０銭の円高・ユーロ安。
ＮＹ円、１４９円台半ば
2023年11月17日23時22分
【ニューヨーク時事】週末１７日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４９円台半ばに上伸した。午前９時現在は１４９円５０～６０銭と、前日午後５時比１円１９銭の大幅な円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１６２円６０～７０銭と、９０銭の円高・ユーロ安。
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