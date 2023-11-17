自民党の林芳正前外相は１７日のＢＳフジ番組で、日中首脳会談について「非常に大きな成果があった」と評価した。２００６年に日中間で合意した「戦略的互恵関係」に中国の習近平国家主席が言及したことに関しては「今の時代にこの言葉を確認できるというのはちょっと驚いた」とも述べた。

岸田文雄首相は会談で、中国が日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内に設置した海上ブイの即時撤去を求めた。これに関し、林氏は日本政府に対し「航行の安全や漁業の関係を慎重に見極めながら撤去を含めて検討すべきだ」との考えを示した。