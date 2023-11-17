鎌田が離脱 サッカー日本代表
2023年11月17日22時39分
【ジッダ（サウジアラビア）時事】日本サッカー協会は１７日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選のシリア戦（２１日）に臨む日本代表から、鎌田大地（ラツィオ）がけがのため離脱したと発表した。
鎌田は１６日のミャンマー戦に先発して得点を挙げたが、腰を痛めて前半終了時に交代。１７日にサウジアラビア入りしたチームに同行しなかった。
鎌田が離脱 サッカー日本代表
2023年11月17日22時39分
【ジッダ（サウジアラビア）時事】日本サッカー協会は１７日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選のシリア戦（２１日）に臨む日本代表から、鎌田大地（ラツィオ）がけがのため離脱したと発表した。
鎌田は１６日のミャンマー戦に先発して得点を挙げたが、腰を痛めて前半終了時に交代。１７日にサウジアラビア入りしたチームに同行しなかった。
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