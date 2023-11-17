日本代表がジッダ到着 サッカーＷ杯予選
2023年11月17日21時45分
【ジッダ（サウジアラビア）時事】サッカー日本代表は１７日、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選第２戦のシリア戦（２１日）が行われるサウジアラビアのジッダに到着した。
Ｂ組の日本はホームで行われた１６日の初戦でミャンマーに５―０と大勝。試合後にサウジアラビアへ向けて出発した。
日本代表がジッダ到着 サッカーＷ杯予選
2023年11月17日21時45分
【ジッダ（サウジアラビア）時事】サッカー日本代表は１７日、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選第２戦のシリア戦（２１日）が行われるサウジアラビアのジッダに到着した。
Ｂ組の日本はホームで行われた１６日の初戦でミャンマーに５―０と大勝。試合後にサウジアラビアへ向けて出発した。
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