【ロンドン時事】週末１７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利が一段と低下したことを受けて円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４９円台半ばに上昇した。正午現在は１４９円４６～５６銭と、前日午後４時比８９銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１６２円４１～５１銭と、１円１５銭の円高・ユーロ安。