◇頑張る

熱海富士 佐田の海の攻めに後手に回り、寄り切られて初黒星。「負けて悔しい。あした頑張る」と言葉少な。

◇気合入れて

豪ノ山 強い当たりから霧島を突き落とし、大関戦初白星。「気合を入れてよかった。精いっぱいいこうと思い切りやった」

◇立ち直れない

宇良 我慢して攻め返し、明生を押し倒す。物言いがついたが、軍配通りで初日を出し、「取り直しになったら、立ち直れないところだった。必死だった」とほっとした様子。

◇集中していた

正代 過去８勝１９敗と合口の悪い大栄翔を破って２勝目。熊本県出身で大声援を受ける。当たってからうまくはたき、「立ち合いに集中していた。相手が足を滑らせた感覚」。