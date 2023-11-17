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支度部屋　大相撲九州場所

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支度部屋　大相撲九州場所

2023年11月17日19時33分

豪ノ山（左）は霧島を突き落としで破る＝１７日、福岡国際センター

豪ノ山（左）は霧島を突き落としで破る＝１７日、福岡国際センター

  • 熱海富士（左）は佐田の海に寄り切りで敗れる＝１７日、福岡国際センター
  • 正代（右）は大栄翔をはたき込みで破る＝１７日、福岡国際センター
  • 宇良（左）は明生を押し倒しで下す＝１７日、福岡国際センター

　◇頑張る
　熱海富士　佐田の海の攻めに後手に回り、寄り切られて初黒星。「負けて悔しい。あした頑張る」と言葉少な。
　◇気合入れて
　豪ノ山　強い当たりから霧島を突き落とし、大関戦初白星。「気合を入れてよかった。精いっぱいいこうと思い切りやった」
　◇立ち直れない
　宇良　我慢して攻め返し、明生を押し倒す。物言いがついたが、軍配通りで初日を出し、「取り直しになったら、立ち直れないところだった。必死だった」とほっとした様子。
　◇集中していた
　正代　過去８勝１９敗と合口の悪い大栄翔を破って２勝目。熊本県出身で大声援を受ける。当たってからうまくはたき、「立ち合いに集中していた。相手が足を滑らせた感覚」。

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