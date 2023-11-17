３位東松と仮契約 プロ野球・オリックス
2023年11月17日19時13分
【オリックス】３位指名の東松快征投手（愛知・享栄高）と契約金５０００万円、年俸６００万円で仮契約した。（金額は推定）
３位東松と仮契約 プロ野球・オリックス
2023年11月17日19時13分
【オリックス】３位指名の東松快征投手（愛知・享栄高）と契約金５０００万円、年俸６００万円で仮契約した。（金額は推定）
こんな記事も
スポーツ総合
４位早坂と契約 プロ野球・ロッテ(11/17 20:03)
貴景勝、苦手下す 大相撲九州場所(11/17 19:59)
星稜の１年生、期待に応える 明治神宮野球(11/17 19:50)
大阪桐蔭、投手陣崩れる 明治神宮野球(11/17 19:50)
細野「最終的には一番に」 日本ハムと仮契約―プロ野球・入団交渉(11/17 19:48)
日本、五輪出場権獲得なるか １８日からアジア予選―ラグビー７人制(11/17 19:43)
支度部屋 大相撲九州場所(11/17 19:33)
琴ノ若、辛抱勝ち 大相撲九州場所(11/17 19:28)
４位泉口と仮契約 プロ野球・巨人(11/17 19:21)
大阪桐蔭高、３連覇逃す 関東一高、星稜高が４強―明治神宮野球(11/17 19:21)
３位東松と仮契約 プロ野球・オリックス(11/17 19:13)
日本、勝てば決勝進出 韓国と第２戦―アジアプロ野球(11/17 19:13)
大相撲九州場所・十両取組表（７日目）(11/17 18:49)
大相撲九州場所・幕内取組（７日目）(11/17 18:49)
豊昇龍に土 大相撲九州場所６日目(11/17 18:38)
三浦ら男子ＳＰ フィンランドＧＰフィギュア(11/17 18:25)
４強ならずも充実の戦い 桃田「やっとスタートライン」―マスターズ・バドミントン(11/17 18:19)
桃田は敗れる 大林ら４強入り―マスターズ・バドミントン(11/17 18:16)
日本生命の又木、初先発で快投 社会人野球日本選手権(11/17 18:15)
大相撲九州場所・十両星取表（６日目）(11/17 18:14)
大相撲九州場所・幕内星取表（６日目）(11/17 18:14)
大相撲九州場所・幕内勝負結果 （６日目）(11/17 18:14)
アマ杉浦「思い通り」 フェニックス男子ゴルフ(11/17 18:13)
日本、セネガルと対戦 Ｕ１７Ｗ杯サッカー(11/17 18:13)
マスケラーノ監督「いいテスト」 サッカーＵ２２アルゼンチン代表(11/17 18:04)
織田、頂点に意欲 スケートボード日本選手権(11/17 18:02)
織田、赤間ら準決勝へ スケートボード(11/17 17:56)
日本生命が準決勝へ 社会人野球日本選手権(11/17 17:46)
阪神高橋は育成選手に プロ野球(11/17 17:46)
青木、風に対応 エリエール女子ゴルフ(11/17 17:46)