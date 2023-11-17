【ロンドン時事】週末１７日のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利が一段と低下したことを受けて円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４９円台後半に上昇した。午前９時現在は１４９円７４～８４銭と、前日午後４時比６１銭の円高・ドル安。