米比、原子力協定に署名 核関連技術の移転可能に
2023年11月17日18時12分
【サンフランシスコ時事】米フィリピン両政府は１６日、民生用原子力分野での協力や核関連技術の移転を進めるための協定に署名した。従来型と比べ出力の低い次世代原子炉「小型モジュール炉（ＳＭＲ）」の導入に向け、米国が協力することが可能になる。
米比、原子力協定に署名 核関連技術の移転可能に
2023年11月17日18時12分
【サンフランシスコ時事】米フィリピン両政府は１６日、民生用原子力分野での協力や核関連技術の移転を進めるための協定に署名した。従来型と比べ出力の低い次世代原子炉「小型モジュール炉（ＳＭＲ）」の導入に向け、米国が協力することが可能になる。
こんな記事も
国際用語
国際
フィジー首相「一帯一路を支持」 中国主席と融資協議(11/17 19:13)
円、１４９円台後半 ロンドン外為(11/17 18:20)
ドニエプル川東岸で「作戦成功」 ウクライナ(11/17 18:20)
米比、原子力協定に署名 核関連技術の移転可能に(11/17 18:12)
大阪万博出展は「チャンス」 単独パビリオンも維持―ベルギー政府代表(11/17 17:42)
重要鉱物の供給網強化 貿易分野、交渉継続を明記―ＩＰＥＦ首脳声明(11/17 17:02)
他社スマホでも高機能メッセージ 批判受け方針転換―米アップル(11/17 14:55)
デモ隊、ベイブリッジ封鎖 親パレスチナ、交通混乱―米サンフランシスコ(11/17 14:21)
「パンダ外交」継続も 中国主席、米国で示唆(11/17 13:35)
バイデン氏が後継指名？ カリフォルニア州知事「大統領になれる」―米(11/17 13:34)
ＡＰＥＣ、実質討議入り 首脳宣言目指し、調整急ぐ(11/17 13:32)
ＩＰＥＦ首脳会合、成果を確認 岸田首相「成長に不可欠」と強調(11/17 11:25)
最新ＥＶアピール 広州モーターショー開幕―中国(11/17 10:31)
ＡＩ半導体の製造受託へ協議 ラピダス、加新興企業と提携(11/17 10:01)
経済低迷、にじむ苦境 米へ歩み寄り強調―中国主席(11/17 09:41)
ペロシ氏夫襲撃の男に有罪 米(11/17 09:00)
衝突回避へ軍事対話再開 ＡＩ・麻薬対策協力、台湾で応酬―米中首脳、１年ぶり会談(11/17 08:42)
イスラエル軍、ガザ最大病院で「トンネル」発見 建物近くで人質遺体―国防相「次の段階開始」(11/17 08:37)
投資・輸出、対立構造は継続 「健全な競争」、見通せず―米中首脳会談(11/17 08:37)
米アマゾンで新車販売 来年から、第１弾は現代自(11/17 07:50)
ＮＹ円、１５０円台後半(11/17 07:35)
ＮＹ株、５日ぶり反落 シスコが下げ主導(11/17 07:20)
米中・識者談話(11/17 07:08)
米中、進まぬ意思疎通 互いに譲歩できず―首脳会談(11/17 07:07)
軍対話、効果は未知数 米中、衝突回避で合意(11/17 07:07)
年１０００億ドルの目標達成か ２２年、気候変動の途上国支援―ＯＥＣＤ(11/17 07:02)
「怒りにのみ込まれるな」 軍事衝突巡りイスラエルに訴え―ＥＵ外相(11/17 07:01)
ＥＶ電池にリサイクル材 米国内で部品調達―トヨタ(11/17 06:12)
キャメロン氏、ウクライナ訪問 外相初外遊で「支援継続」表明―英(11/17 05:53)
米、ＵＡＥ拠点の３社制裁 ロシア産原油の価格上限違反(11/17 05:50)
ウォール・ストリート・ジャーナル