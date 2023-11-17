【サンフランシスコ時事】米フィリピン両政府は１６日、民生用原子力分野での協力や核関連技術の移転を進めるための協定に署名した。従来型と比べ出力の低い次世代原子炉「小型モジュール炉（ＳＭＲ）」の導入に向け、米国が協力することが可能になる。