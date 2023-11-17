【シンガポール時事】シンガポールで１６日、高齢者が地域社会で豊かな老後を迎えられるように支援する多省庁合同施策「エイジウェルＳＧ」の詳細が公開された。住宅、交通、ケアサービスなどの領域で、総合的な変革を図る。施策を管轄する保健省（ＭＯＨ）、国家開発省（ＭＮＤ…
豊かな老後支援へ多省庁合同施策 住宅、交通、ケアなど総合…
【シンガポール時事】シンガポールで１６日、高齢者が地域社会で豊かな老後を迎えられるように支援する多省庁合同施策「エイジウェルＳＧ」の詳細が公開された。住宅、交通、ケアサービスなどの領域で、総合的な変革を図る。施策を管轄する保健省（ＭＯＨ）、国家開発省（ＭＮＤ…
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