７位大内と入団合意 プロ野球・楽天
2023年11月17日17時42分
【楽天】７位指名の大内誠弥投手（日本ウェルネス宮城高）と契約金２０００万円、年俸５００万円で入団合意した。（金額は推定）
７位大内と入団合意 プロ野球・楽天
2023年11月17日17時42分
【楽天】７位指名の大内誠弥投手（日本ウェルネス宮城高）と契約金２０００万円、年俸５００万円で入団合意した。（金額は推定）
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