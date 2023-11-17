滋賀銀、定期金利引き上げ ５年物０．０７％
2023年11月17日17時27分
滋賀銀行は１７日、定期預金金利を引き上げると発表した。日銀の金融政策修正を受けた長期金利の上昇を考慮した。
滋賀銀、定期金利引き上げ ５年物０．０７％
2023年11月17日17時27分
滋賀銀行は１７日、定期預金金利を引き上げると発表した。日銀の金融政策修正を受けた長期金利の上昇を考慮した。
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