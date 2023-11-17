「武器の部品」は輸出可能 戦闘機エンジン念頭―自公
2023年11月17日17時25分
防衛装備移転の拡大を検討する自民、公明両党の実務者協議が１７日、国会内で開かれた。武器の部品の扱いを議論し、それ自体が殺傷能力を持たなければ現行ルールの下でも輸出は可能との認識を共有した。政府も８月の協議で同様の見解を示していた。今後退役する航空自衛隊Ｆ１５戦闘機のエンジンの輸出が念頭にある。
「武器の部品」は輸出可能 戦闘機エンジン念頭―自公
2023年11月17日17時25分
防衛装備移転の拡大を検討する自民、公明両党の実務者協議が１７日、国会内で開かれた。武器の部品の扱いを議論し、それ自体が殺傷能力を持たなければ現行ルールの下でも輸出は可能との認識を共有した。政府も８月の協議で同様の見解を示していた。今後退役する航空自衛隊Ｆ１５戦闘機のエンジンの輸出が念頭にある。
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