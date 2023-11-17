【バンコク時事】スキンケア製品や化粧品、サプリメントの製造・販売を手掛けるロジュキス・インターナショナル（ＫＩＳＳ）のウィパポーン最高財務責任者（ＣＦＯ）は１７日、今年１～９月期の売上高が前年同期比１５％増の６億８５００万バーツ（約２９億円）、純利益が同２０…
ロジュキス、１～９月期の業績は堅調 売上高や純利益とも増…
【バンコク時事】スキンケア製品や化粧品、サプリメントの製造・販売を手掛けるロジュキス・インターナショナル（ＫＩＳＳ）のウィパポーン最高財務責任者（ＣＦＯ）は１７日、今年１～９月期の売上高が前年同期比１５％増の６億８５００万バーツ（約２９億円）、純利益が同２０…
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