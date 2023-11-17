【広島】巨人から現役ドラフトで移籍した戸根は微増の１９００万円で更改した。今季は体調不良の影響で２４試合の登板にとどまった左腕。来季に向け「課題をつぶし、左キラーとしてもう一花咲かせたい」と意気込んだ。（金額は推定）