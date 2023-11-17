プロ野球速報 （１７日）
2023年11月17日16時10分
＜アジアチャンピオンシップ＞
韓 国 － 日 本（１９時、東京ドーム）
台 湾 － 豪 州（１２時、東京ドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１７日）
2023年11月17日16時10分
＜アジアチャンピオンシップ＞
韓 国 － 日 本（１９時、東京ドーム）
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データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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