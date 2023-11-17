日本紙パルプ商事は１７日、ベトナム子会社のＪＰコアレックスの持ち分を全て売却する契約を交わしたと発表した。買い手はベトナムで紙パルプ事業を展開する「スタビアン・パルプ＆ペーパー」と個人１人で、取引価格は非公表。