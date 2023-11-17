文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」（芸文振）が、映画「宮本から君へ」に対する助成金交付を出演者の有罪を理由に取りやめたのは違法かが争われた訴訟の上告審判決が１７日、最高裁第２小法廷であった。尾島明裁判長は制作会社の訴えを退けた二審を破棄し、不交付処分は「違法」として取り消しを命じた。同社の勝訴が確定した。

最高裁が芸術への公的助成の在り方について判断したのは初めて。