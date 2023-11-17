助成金不交付は違法 映画「宮本から君へ」―制作会社の勝訴確定・最高裁
2023年11月17日15時31分
文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」（芸文振）が、映画「宮本から君へ」に対する助成金交付を出演者の有罪を理由に取りやめたのは違法かが争われた訴訟の上告審判決が１７日、最高裁第２小法廷であった。尾島明裁判長は制作会社の訴えを退けた二審を破棄し、不交付処分は「違法」として取り消しを命じた。同社の勝訴が確定した。
最高裁が芸術への公的助成の在り方について判断したのは初めて。
助成金不交付は違法 映画「宮本から君へ」―制作会社の勝訴確定…
2023年11月17日15時31分
文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」（芸文振）が、映画「宮本から君へ」に対する助成金交付を出演者の有罪を理由に取りやめたのは違法かが争われた訴訟の上告審判決が１７日、最高裁第２小法廷であった。尾島明裁判長は制作会社の訴えを退けた二審を破棄し、不交付処分は「違法」として取り消しを命じた。同社の勝訴が確定した。
最高裁が芸術への公的助成の在り方について判断したのは初めて。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
助成金不交付は違法 映画「宮本から君へ」―制作会社の勝訴確定・最高裁(11/17 15:31)
「大麻グミ」製造会社に立ち入り 摂取者の体調不良相次ぎ―近畿厚生局(11/17 15:25)
猿之助被告に猶予付き判決 両親の自殺ほう助―東京地裁(11/17 15:02)
高校入試「月経も追試可」 年内に全国通知へ―文科省(11/17 14:36)
山手線、１８日から一部運休 渋谷駅工事で２日間―ＪＲ東(11/17 14:30)
来春大卒内定率、７４．８％ 人手不足や経済正常化で上昇―１０月(11/17 14:03)
「素晴らしい」快挙に沸く 大谷選手地元の岩手、北海道―米大リーグＭＶＰ(11/17 13:34)
選挙支援依頼の翌月現金 柿沢氏、江東区議に―趣旨を慎重捜査・東京地検(11/17 13:32)
元高校生に懲役６～１０年 東大前刺傷「悪質で身勝手」―東京地裁(11/17 13:14)
ホストクラブ経営者逮捕 高校生に酒提供容疑、売春も―警視庁(11/17 13:00)
シンガー・ソングライターのＫＡＮさん死去 「愛は勝つ」、６１歳(11/17 12:19)
住吉会本部の移転を公示 東京・新宿のマンション―都公安委員会(11/17 12:16)
「成分の指定薬物化を検討」 「大麻グミ」搬送事案で―武見厚労相(11/17 12:13)
皇位継承策の検討開始 懇談会新設で停滞打破狙う―自民(11/17 12:08)
独元大統領、中学生らと交流 福島県会津若松市〔地域〕(11/17 12:02)
「掛川栗を世界へ」目指し植樹祭 静岡県掛川市〔地域〕(11/17 11:12)
被災地支援の酒が完成 福島県会津坂下町〔地域〕(11/17 11:08)
ｅスポーツ交流で人材確保 成田空港〔地域〕(11/17 10:57)
マッサージ称しわいせつか、男逮捕 美容予約アプリで「無料」集客―警視庁(11/17 10:54)
紅葉の名所を一般公開 佐賀県神埼市〔地域〕(11/17 10:47)
国産ワクチン、秋接種分を購入 新型コロナ「ＸＢＢ」対応―厚労省(11/17 10:26)
「会いたくて、会いたくて、涙」 犠牲女性２人の遺族、解明訴え―長野(11/17 07:11)
クマ対策グッズ、品薄に 鈴やスプレー、需要急増(11/17 07:11)
「子供たちが被害に遭わない社会を」 奈良女児殺害１９年、遺族が手記(11/17 02:07)
変死捜査の民家で現金盗む 容疑で警部補逮捕、他にも被害か―京都府警(11/16 22:44)
広域で暴風大雨警戒 前線伴う低気圧、東進へ―気象庁(11/16 21:38)
佐川氏らに本田賞 最強永久磁石を発明(11/16 20:56)
長野４人殺害、遺族コメント全文(11/16 20:49)
第３子加算の支給要件緩和へ 児童手当の拡充で―政府(11/16 20:31)
廃液飛散トラブルで再発防止策 作業手順など見直し―東電(11/16 20:27)