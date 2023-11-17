１６０円高の３万３５８５円２０銭 １７日の平均株価
2023年11月17日15時08分
１７日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３５８５円２０銭と前日終値比１６０円７９銭高で終わった。出来高は概算で１４億３０００万株。
１６０円高の３万３５８５円２０銭 １７日の平均株価
2023年11月17日15時08分
１７日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３５８５円２０銭と前日終値比１６０円７９銭高で終わった。出来高は概算で１４億３０００万株。
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