内野が離脱 サッカーＵ２２日本代表
2023年11月17日15時00分
日本サッカー協会は１７日、国際親善試合のＵ２２（２２歳以下）アルゼンチン戦（１８日、静岡・ＩＡＩスタジアム日本平）に臨むＵ２２日本代表のＤＦ内野貴史（デュッセルドルフ）が、コンディション不良のため離脱すると発表した。追加招集はしない。
内野が離脱 サッカーＵ２２日本代表
2023年11月17日15時00分
日本サッカー協会は１７日、国際親善試合のＵ２２（２２歳以下）アルゼンチン戦（１８日、静岡・ＩＡＩスタジアム日本平）に臨むＵ２２日本代表のＤＦ内野貴史（デュッセルドルフ）が、コンディション不良のため離脱すると発表した。追加招集はしない。
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