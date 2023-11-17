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高校入試「月経も追試可」　年内に全国通知へ―文科省

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高校入試「月経も追試可」　年内に全国通知へ―文科省

2023年11月17日14時36分

盛山正仁文部科学相＝１０月１３日、東京都千代田区

盛山正仁文部科学相＝１０月１３日、東京都千代田区

　盛山正仁文部科学相は１７日の閣議後記者会見で、月経による体調不良で高校入試を受けられないケースについて「１年に１回のテスト。適切に判断していただきたい」と述べ、追試の対象に含めることが可能との考えを示した。文科省は年内に、都道府県教育委員会などに通知を出して対応を求める。
　同省によると、追試の対象は各教委などの判断に委ねられている。６月に出した通知では、新型コロナウイルスインフルエンザなど感染症のほか、自然災害や事件・事故に巻き込まれたり、痴漢被害に遭ったりした場合などを追試対象として例示し、柔軟な対応を求めたが、月経は含まれていなかった。

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