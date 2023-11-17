シリア、初戦白星 サッカーＷ杯予選
2023年11月17日09時48分
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選は１６日、サウジアラビアのジッダでＢ組が行われ、シリアが北朝鮮を１―０で下し、初戦を白星で飾った。同じＢ組で白星発進の日本は、２１日の第２戦にジッダでシリアと対戦する。（時事）
シリア、初戦白星 サッカーＷ杯予選
2023年11月17日09時48分
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選は１６日、サウジアラビアのジッダでＢ組が行われ、シリアが北朝鮮を１―０で下し、初戦を白星で飾った。同じＢ組で白星発進の日本は、２１日の第２戦にジッダでシリアと対戦する。（時事）
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