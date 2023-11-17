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１７日の朝刊（都内最終版）☆１

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１７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月17日07時07分

【１面トップ】
〔朝日〕柿沢議員、買収の疑い　区長選巡り　事務所捜索　東京地検特捜部
〔毎日〕国防対話再開　米中合意　首脳会談　台湾問題は応酬
〔読売〕米中　国防対話再開へ　台湾問題は譲らず　首脳会談合意▽緊密な対話　緊張時こそ
〔日経〕米中、衝突回避を優先　軍事対話再開で両首脳合意　１年ぶり会談　台湾や半導体、対立残る
〔産経〕交際費の損金扱い増額　来年度税制改正　政府・与党検討　外食費高騰に対応　コロナ後　企業交流促す
〔東京〕「貧困ビジネス」相談急増　物件を紹介→生活保護から高額手数料　首都圏中心　昨年の５倍　コロナ禍で拡大か
【共通ニュース】
◆安保理　初の戦闘休止決議　ガザ人道危機　米英露は棄権
◆ガザ侵攻　南部拡大構え　イスラエル　シファ病院突入続行
◆公立校入試　生理で追試可　文科省　年内に全国通知
◆児童手当　来年度拡充　第３子増額　要件緩和へ　「第１子高卒まで」見直し　複数案
◆首相の改憲意欲　批判　衆院審査会　立憲「議論分断する」
◆ＮＴＴ法　自民内で相違　廃止提言のＰＴ素案　調査会が反発
◆ＴＰＰ新規加盟　「高い基準維持」　閣僚会合　中国など申請巡り
◆「同居解消　保護責任ない」　大阪２歳放置死　初公判　５２歳男、無罪主張（続）

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