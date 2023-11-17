【１面トップ】

〔朝日〕柿沢議員、買収の疑い 区長選巡り 事務所捜索 東京地検特捜部

〔毎日〕国防対話再開 米中合意 首脳会談 台湾問題は応酬

〔読売〕米中 国防対話再開へ 台湾問題は譲らず 首脳会談合意▽緊密な対話 緊張時こそ

〔日経〕米中、衝突回避を優先 軍事対話再開で両首脳合意 １年ぶり会談 台湾や半導体、対立残る

〔産経〕交際費の損金扱い増額 来年度税制改正 政府・与党検討 外食費高騰に対応 コロナ後 企業交流促す

〔東京〕「貧困ビジネス」相談急増 物件を紹介→生活保護から高額手数料 首都圏中心 昨年の５倍 コロナ禍で拡大か

【共通ニュース】

◆安保理 初の戦闘休止決議 ガザ人道危機 米英露は棄権

◆ガザ侵攻 南部拡大構え イスラエル シファ病院突入続行

◆公立校入試 生理で追試可 文科省 年内に全国通知

◆児童手当 来年度拡充 第３子増額 要件緩和へ 「第１子高卒まで」見直し 複数案

◆首相の改憲意欲 批判 衆院審査会 立憲「議論分断する」

◆ＮＴＴ法 自民内で相違 廃止提言のＰＴ素案 調査会が反発

◆ＴＰＰ新規加盟 「高い基準維持」 閣僚会合 中国など申請巡り

◆「同居解消 保護責任ない」 大阪２歳放置死 初公判 ５２歳男、無罪主張（続）