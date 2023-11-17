【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、業績見通しを引き下げた米ネットワーク機器大手シスコシステムズの売りが膨らみ、５営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４５．７４ドル安の３万４９４５．４７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．８３ポイント高の１万４１１３．６７で引けた。