ＥＶ電池にリサイクル材 米国内で部品調達―トヨタ
2023年11月17日06時12分
【ニューヨーク時事】トヨタ自動車の北米子会社は１６日、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド車（ＨＶ）の電池に、リサイクルされた電池材料を活用すると発表した。電池リサイクルを手掛ける米企業との協業を拡大。持続可能な車の生産や、米国内での電池素材の調達につなげる。
ＥＶ電池にリサイクル材 米国内で部品調達―トヨタ
2023年11月17日06時12分
【ニューヨーク時事】トヨタ自動車の北米子会社は１６日、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド車（ＨＶ）の電池に、リサイクルされた電池材料を活用すると発表した。電池リサイクルを手掛ける米企業との協業を拡大。持続可能な車の生産や、米国内での電池素材の調達につなげる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル