【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、米小売り大手ウォルマートが消費の先行きに警戒感を示したことが嫌気され、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比６０．２４ドル安の３万４９３０．９７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３４．３０ポイント安の１万４０６９．５４。