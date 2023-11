フロリダ州マイアミ・カリフォルニア州アリソ・ビエホ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- テルモ株式会社の完全子会社であり、神経血管分野のグローバル企業であるマイクロベンションは、世界170カ国、50万件以上の医療処置を実施し、世界で30以上の関連論文を発表してきたレガシー・イノベーションであるSOFIA™およびSOFIA™ Flow Plus吸引カテーテルの発売10周年を達成たことを発表しました。この発表は、フロリダ州マイアミで開催された2023年SVIN(血管介入神経学会)年次総会で行われました。マイクロベンションは304番ブースに出展していました。

MicroVention Celebrates 10-Year Anniversary and Legacy of SOFIA™ Aspiration Catheters; More than 500,000 Procedures Performed Worldwide Across 170 Countries (Graphic: Business Wire)