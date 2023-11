アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ドバイ商工会議所傘下の3つの商工会議所の1つであるドバイ国際商工会議所は、日本に新しい事務所を正式に開設しました。この動きにより、ドバイと日本の強固な経済関係がいっそう強まり、両国間のビジネス、貿易、投資の発展が促進されるでしょう。

Ribbon-cutting ceremony during the inauguration of Dubai International Chamber’s new office in Tokyo yesterday with the participation of Mr. Ishii Taku, Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade, and Industry; H.E. Shihab Al Faheem, the Ambassador of the United Arab Emirates to Japan; and Salem Al Shamsi, Vice President of Global Markets at Dubai Chambers (Photo: AETOSWire)