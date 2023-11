カリフォルニア州サン・マテオ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エビデーション、日常生活の健康を測定し改善するための新しい方法を作りだす当社は、英国の国民保健サービス(NHS)、公共健康機関、非営利団体、大手ライフサイエンス企業との国家的な健康研究イニシアチブでコラボレーションのOur Future Healthとの重要な提携を発表しました。Our Future Healthは、英国全体で最大500万人の参加者を対象とした複数年の長期研究プログラム実施のために、当社の企業向けデジタル健康エンゲージメント・測定プラットフォームを設置します。

「エビデーションとOur Future Healthは、個人の日々の健康体験を深く理解することで、健康を変革する発見を加速すると信じています。」と、エビデーションのクリスティーン・レムケ共同創業者兼CEOは述べています。「英国中の何百万人ものボランティアの参加と共に、私たちは、病気を予防、発見、治療するためのより包括的で効果的な方法を前進させる研究を可能にします。」

「Our Future Healthは健康研究において世界の主要なリソースになることを目指しています。」と、Our Future Healthのチーフ・エグゼクティブであるRaghib Ali OBE博士は述べています。「エビデーションは日常生活における健康の測定と特徴づけ、そして人々への大規模な関わりにおいて広範な専門知識を有しています。大規模な研究やエンゲージメントプログラムの配置における経験と、最高基準のデータ保護とユーザープライバシーへの共通コミットメントが組み合わさり、私たちにとって理想のパートナーとなっています。」

Our Future Healthは病気の予防、発見、治療における新しい方法を開発するために最大500万人の人々を集めています。これを達成するために、Our Future Healthは英国中から参加に同意した多様で包括的な仲間を採用します。プログラム参加者は英国の成人人口5,300万人超のほぼ10%を占めます。エビデーションの技術により、参加者向けアプリや技術インフラを含むデジタル体験を提供し、大規模な研究イニシアチブを可能にします。この新しいデジタル体験は今後数ヵ月で開発される予定です。

エビデーションのプラットフォームは、世界有数の医療機関の健康研究とエンゲージメントプログラムを提供する技術のレイヤーです。エビデーションは、ウェアラブルや調査データを含む実世界のデータを利用し、多くの人々の健康体験を迅速かつ長期的に理解することを可能にします。10年にわたって改良された当社の測定・エンゲージメントプラットフォームは、健康データをクリニック外から取得し、健康的な行動を取る参加者に報酬を与えることを支持します。

エビデーションについて

エビデーションは、日常生活の健康を測定し改善するための新しい方法を作り出します。積極的でカスタマイズされた、真に人間中心の医療を可能にします。何百万人もの個人と直接つながることで、当社は実世界のデータを活用し、深く、迅速かつ大規模に健康体験を理解します。エビデーションのプライバシーを重視したデジタル健康測定・エンゲージメントプラットフォームは、データサイエンスと機械学習を用いて日々の洞察をインパクトの高い健康指導、治療、ツールに変換します。2012年に設立された当社はカリフォルニアに本社を構え、世界中に従業員を擁しています。詳細について、www.evidation.com をご覧ください。

Our Future Healthについて

Our Future Healthは公的機関、民間企業、慈善団体によるコラボレーションです。イギリス最大の健康研究プログラムを目指し、病気の予防、発見、治療の新しい方法の開発のために人々を集めています。

Our Future Healthは参加者の機密を守り、研究者が深刻な病気に取り組む機会を最大化させるための最高基準、ポリシーやプロセスを約束します。参加者のデータは匿名化され、厳格なセキュリティ基準を満たす信頼できる研究環境で安全に保管されます。強固で透明性のあるアクセスプロセスにより、登録研究者にはOur Future Healthのデータやサンプルに適切な研究アクセスがもたらされます。全ての研究者に同じ基準が適用されます。

Our Future Healthは英国健康データ研究アライアンスの一員で、大規模な研究のための英国の健康データを倫理的に扱うためのベストプラクティスを確立する、主要な医療および研究組織による独立した提携です。

Our Future Healthはイングランドとウェールズで登録された保証有限責任会社(番号 12212468)で、Charity Commission for England and Wales(チャリティ番号 1189681)およびOSCR・ Scottish Charity Regulator(チャリティ番号 SC050917)に登録されたチャリティー団体です。

