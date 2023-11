サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)の最高経営責任者であるスルタン・アルマルシャド閣下は、セントビンセントおよびグレナディーン諸島と、セントクリストファー・ネービスの政府間における、2つの開発枠組み覚書(MoU)に調印しました。この調印は、2023年11月16日(木曜日)に開始されるサウジ – カリコム首脳会議の準備として、サウジアラビア王国リヤドで行われました。

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad (right), poses for a photo with the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis, Hon. Terence Drew, following the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) (Photo: AETOSWire)