ＮＹ円、１５０円台後半
2023年11月16日23時38分
【ニューヨーク時事】１６日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米雇用情勢の悪化を示す統計を受けた米長期金利の低下を背景にドル売り・円買いが優勢となり、１ドル＝１５０円台後半に上昇した。午前９時現在は１５０円６０～７０銭と、前日午後５時比７４銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１５０円台後半
2023年11月16日23時38分
【ニューヨーク時事】１６日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米雇用情勢の悪化を示す統計を受けた米長期金利の低下を背景にドル売り・円買いが優勢となり、１ドル＝１５０円台後半に上昇した。午前９時現在は１５０円６０～７０銭と、前日午後５時比７４銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル