【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米経済指標の発表や米金融当局者の講演などを控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１５１円台前半で小動きとなった。正午現在は１５１円１７～２７銭と、前日午後４時比３１銭の円安・ドル高。