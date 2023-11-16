円、１５１円台前半 ロンドン外為
2023年11月16日21時39分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米経済指標の発表や米金融当局者の講演などを控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１５１円台前半で小動きとなった。正午現在は１５１円１７～２７銭と、前日午後４時比３１銭の円安・ドル高。
円、１５１円台前半 ロンドン外為
2023年11月16日21時39分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米経済指標の発表や米金融当局者の講演などを控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１５１円台前半で小動きとなった。正午現在は１５１円１７～２７銭と、前日午後４時比３１銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル