３位木村と契約 プロ野球・ロッテ
2023年11月16日19時47分
【ロッテ】３位指名の木村優人投手（茨城・霞ケ浦高）と契約金５０００万円、年俸６００万円で契約した。（金額は推定）
３位木村と契約 プロ野球・ロッテ
2023年11月16日19時47分
【ロッテ】３位指名の木村優人投手（茨城・霞ケ浦高）と契約金５０００万円、年俸６００万円で契約した。（金額は推定）
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