大日本印刷が生成ＡＩ体験施設 社外との共同事業化へ活用事例紹介
2023年11月16日17時59分
大日本印刷は１６日、生成ＡＩ（人工知能）の活用事例を社外の企業・団体に紹介する施設を１２月４日に東京・新宿に開設すると発表した。生成ＡＩを活用した新製品やサービスの開発で社外の企業と連携し、事業化で協力を探るのが目的。
大日本印刷が生成ＡＩ体験施設 社外との共同事業化へ活用事例紹…
2023年11月16日17時59分
大日本印刷は１６日、生成ＡＩ（人工知能）の活用事例を社外の企業・団体に紹介する施設を１２月４日に東京・新宿に開設すると発表した。生成ＡＩを活用した新製品やサービスの開発で社外の企業と連携し、事業化で協力を探るのが目的。
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