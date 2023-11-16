５位高島と仮契約 プロ野球オリックス
2023年11月16日17時49分
【オリックス】５位指名の高島泰都投手（王子）と契約金３０００万円、年俸７００万円で仮契約した。（金額は推定）
５位高島と仮契約 プロ野球オリックス
2023年11月16日17時49分
【オリックス】５位指名の高島泰都投手（王子）と契約金３０００万円、年俸７００万円で仮契約した。（金額は推定）
こんな記事も
スポーツ総合
Ｊ１広島、新本拠地に「キャプテン翼」壁画 平和願い「戦うならサッカーで」(11/16 19:22)
日本、台湾と初戦 赤星が先発、牧４番―アジアプロ野球(11/16 19:16)
堂安、鎌田らスタメン 日本、ミャンマーと初戦―サッカーＷ杯予選(11/16 19:10)
支度部屋 大相撲九州場所(11/16 19:07)
富士大の佐藤、大学初完封 明治神宮野球(11/16 18:56)
楽天の伊藤裕、１０００万円増 プロ野球・契約更改(11/16 18:49)
５位松田と入団合意 プロ野球・楽天(11/16 18:47)
３大関安泰 大相撲九州場所５日目(11/16 18:39)
松山、「不調」もノーボギー フェニックス男子ゴルフ(11/16 18:30)
ＥＮＥＯＳの度会、最後は無安打 社会人野球日本選手権(11/16 18:30)
大相撲九州場所・十両取組表（６日目）(11/16 18:25)
大相撲九州場所・幕内取組（６日目）(11/16 18:24)
大相撲九州場所・十両星取表（５日目）(11/16 18:21)
大相撲九州場所・幕内星取表（５日目）(11/16 18:20)
大相撲九州場所・幕内勝負結果 （５日目）(11/16 18:20)
ホンダ熊本の横川、まさかの完封 社会人野球日本選手権(11/16 18:20)
奈良岡、振るわず マスターズ・バドミントン(11/16 18:14)
桃田、泥臭く８強入り マスターズ・バドミントン(11/16 18:06)
桃田ら８強入り 奈良岡は敗れる―マスターズ・バドミントン(11/16 18:04)
フェニックス男子ゴルフ・談話(11/16 18:00)
作新学院高、豊川高が４強 富士大も準決勝へ―明治神宮野球(11/16 17:56)
アジアプロ野球・監督談話(11/16 17:49)
５位高島と仮契約 プロ野球オリックス(11/16 17:49)
岩井千、好発進にも「気を抜かず」 エリエール女子ゴルフ(11/16 17:44)
エリエール女子ゴルフ・談話(11/16 17:29)
ホンダ熊本が準決勝へ 社会人野球日本選手権(11/16 17:19)
松山が単独首位発進 フェニックス男子ゴルフ(11/16 17:10)
岩井千が首位発進 エリエール女子ゴルフ(11/16 16:57)
レーカーズの八村、リズムに乗れず ＮＢＡ(11/16 16:52)
レーカーズ八村５得点、サンズ渡辺は３得点 ＮＢＡ(11/16 16:49)