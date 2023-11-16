５位高島と仮契約 プロ野球オリックス
2023年11月16日17時49分
【オリックス】５位指名の高島泰都投手（王子）と契約金３０００万円、年俸７００万円で仮契約した。（金額は推定）
５位高島と仮契約 プロ野球オリックス
2023年11月16日17時49分
【オリックス】５位指名の高島泰都投手（王子）と契約金３０００万円、年俸７００万円で仮契約した。（金額は推定）
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