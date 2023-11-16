社会人野球の第４８回日本選手権第９日は１６日、京セラドーム大阪で準々決勝が行われ、ホンダ熊本がＥＮＥＯＳを２―０で下し、準決勝に進んだ。横川が被安打４、８奪三振で完封した。

第２試合はホンダ―西濃運輸。