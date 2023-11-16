増田が首位発進 シニアゴルフ
2023年11月16日15時46分
男子ゴルフのシニアツアー、すまいーだカップは１６日、栃木・イーストウッドＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、増田伸洋が６６をマークし、単独首位に立った。１打差の２位に山添昌良ら５人が並んだ。
増田が首位発進 シニアゴルフ
2023年11月16日15時46分
男子ゴルフのシニアツアー、すまいーだカップは１６日、栃木・イーストウッドＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、増田伸洋が６６をマークし、単独首位に立った。１打差の２位に山添昌良ら５人が並んだ。
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