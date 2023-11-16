レンゴー子会社、貨物運送のオアシス買収
2023年11月16日15時45分
段ボール大手レンゴー子会社の山陽自動車運送（大阪）は１６日、貨物運送事業などを手掛けるオアシスとオアシスエクスプレス（いずれも千葉県鎌ケ谷市）を買収したと発表した。物流の「２０２４年問題」なども見据え、配送ネットワークの拡充を図る。金額は非開示。
レンゴー子会社、貨物運送のオアシス買収
2023年11月16日15時45分
段ボール大手レンゴー子会社の山陽自動車運送（大阪）は１６日、貨物運送事業などを手掛けるオアシスとオアシスエクスプレス（いずれも千葉県鎌ケ谷市）を買収したと発表した。物流の「２０２４年問題」なども見据え、配送ネットワークの拡充を図る。金額は非開示。
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